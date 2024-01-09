В Петербурге ждут усиления ветра, а дорожники готовятся к плюсу

С 12−15 часов 9 января в Петербурге начнет усиливаться ветер, сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству. Ожидается, что он будет достигать 15 м/с. В то же время на улице теплеет, есть вероятность, что температура воздуха сегодня достигнет нуля и уйдет в плюс, к ночи опять обещают минус, а завтра — снова потепление, говорится в сообщении.