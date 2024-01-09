Копытные мигранты в большом городе. Почему косули бегут из Казахстана в Омск

«Это естественный процесс. Столь массовое нашествие животных связано с дефицитом кормов. Раньше сельхозпредприятия оставляли на полях зерно, сено и солому для подкормки. Сегодня немногие сельхозпроизводители и фермеры готовы заниматься такой благотворительностью. Минприроды оставляет на зиму подкормку, но её недостаточно. К тому же на эти “обеды” претендуют и другие животные, — объясняет причину миграции животных заслуженный эколог Омской области Анатолий Соловьёв. — Помню случай 9-летней давности, когда голодные косули атаковали площадь в 6,5 гектаров с саженцами сосны. Они изрядно тогда подъели сеянцы, из которых должен был быть сформирован геоглиф “70-лет Победы”.