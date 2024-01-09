Копытные мигранты в большом городе. Почему косули бегут из Казахстана в Омск

Парнокопытные животные ежедневно попадают в новостные ленты, становясь виновниками и жертвами ДТП, бродя по оживлённым улицам и паркам мегаполиса.
Чем вызвана массовая миграция косуль из Казахстана, почему их нашествие привело к введению в регионе режима повышенной готовности и как живут мигранты в большом городе выяснил omsk.aif.ru.
Гонимые голодом
Косуль поодиночке, а уж тем более парами и стаями, человек не часто видит даже в дикой природе — эти животные очень пугливы, но этой зимой омичи наблюдают такие картины прямо на улицах областного центра. То и дело очевидцы делятся в соцсетях неожиданными встречами с дикими парнокопытными, причём чаще всего косули нуждаются в помощи.
Как минимум десятки животных с начала зимы оказались под колёсами автомобилей, а ещё косули получают травмы, застревая в заборах, на остановочных павильонах, попадая в стаи бродячих собак… Что вынудило их выйти к людям и столь кардинально поменять привычный образ жизни?
По словам специалистов минприроды, животных с насиженных мест гонят холод и голод. Тёплый и дождливый ноябрь 2023-го резко сменился 40-градусными морозами. Такие природные аномалии вынудили косуль адаптироваться к новым условиям. Добывать корм в естественном ареале стало труднее, а потому на поиски лучшей жизни они двинулись на соседние территории.
Волков за собой не ведут
«Это естественный процесс. Столь массовое нашествие животных связано с дефицитом кормов. Раньше сельхозпредприятия оставляли на полях зерно, сено и солому для подкормки. Сегодня немногие сельхозпроизводители и фермеры готовы заниматься такой благотворительностью. Минприроды оставляет на зиму подкормку, но её недостаточно. К тому же на эти “обеды” претендуют и другие животные, — объясняет причину миграции животных заслуженный эколог Омской области Анатолий Соловьёв. — Помню случай 9-летней давности, когда голодные косули атаковали площадь в 6,5 гектаров с саженцами сосны. Они изрядно тогда подъели сеянцы, из которых должен был быть сформирован геоглиф “70-лет Победы”.
Эксперт опроверг слухи омичей о том, что за нашествием косуль стоит ждать прихода волков. «Хищники не пойдут в города и крупные населённые пункты. Они могут появиться в заброшенных деревушках, но это единичные случаи, которые встречаются на севере региона ежегодно», — подчеркнул Соловьёв.
Перезимуют и уйдут
Нашествие косуль провоцирует риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также вспышки опасных болезней животных. Ситуацию взяли под контроль региональные власти. Сегодня в Омске и шести районах области (Азовском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском, Москаленском и Омском) действует режим повышенной готовности.
Службам и ведомствам поручено организовать отлов косуль, подкормку животных в местах их массовых скоплений, контроль над передвижением на дорогах и спасение травмированных копытных «мигрантов».
На помощь косулям выходят также волонтёры-зоозащитники и неравнодушные жители, в их числе омичка Татьяна Пальшина.
«Бросила в соцсетях клич о сборе средств на приобретение кормов. Почти 60 человек внесли посильный финансовый вклад. Удалось собрать около 50 тыс. руб. На них мы заказали 50 тюков сена, 10 мешков зерна, оплатили аренду прицепа, бензин. Доставили всё на место. На следующий день проверили раскладки. Следов у кормушек много. Пока не могу сказать, сработал ли план отвода животных, но то, что они оценили и приняли нашу заботу о них — однозначно, — рассказывает Татьяна. — Будем продолжать работу».
По прогнозам регионального минприроды, миграция парнокопытных завершится в марте. После зимовки на чужбине «мигранты» вернутся в родные края в Казахстан.