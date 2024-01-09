Челябинцев ждут мощные перепады атмосферного давления

На сайте местного ЦГМС сообщается, что днем 9 января в центре города барометры показывают 736 мм при норме 743 мм ртутного столба.
«Ночью атмосферное давление понизится до 722 мм, днем 10 января повысится до 726 мм», — говорится в комментарии специалистов.
Предстоящей ночью на Южном Урале будет минус 20−25, на юге — до 17, при прояснении — до 30 градусов, пойдет небольшой снег, в южной половине — умеренный. Днем в среду ожидается минус 17−22, на юге — до 13, в горах — до 25 мороза, облачно с прояснением, местами небольшой снег, метели. Ветер южный с переходом на северо-западный, его скорость 4−9 м/с, завтра днем местами порывы до 14 м/с.
В Челябинске 10 января ночью минус 23−25, завтра днем — 19−21, в течение суток небольшой снег, слабая метель при порывах ветра до 12 м/с.
Повышение или понижение атмосферного давления на 5−7 мм сказывается на пожилых, людях с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. Кроме того, и молодые люди часто ощущают головные боли, головокружения и дискомфорт при изменении погодных условий. В такие дни повышается риск развития нарушений мозгового кровотока, гипертонических кризов, инфарктов. Метеозависимым рекомендуют придерживаться щадящего режима труда и отдыха, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки. Важно употреблять назначенные лечащим врачом лекарственные препараты.