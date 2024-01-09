В Екатеринбурге более чем в 300 домах снизилось теплоснабжение

По данным издания, 8 января жителям Шишимской горки поступили от компании «Т-Плюс» уведомления о том, что давление и температура в системе горячего теплоснабжения и отопления ухудшены из-за ремонтных работ в котельной «Южная».



«Энергетики свердловского филиала “Т-Плюс” завершили ремонт поверхности нагрева одного из двух котлов котельной “Южная”. На время его проведения были снижены параметры тепла и горячей воды, отпускаемых потребителям. Температура сетевой воды на выходе из котельной составляла 95 градусов, на обратном трубопроводе 65 градусов», — сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.



Кроме того, ограничения затронули также пять школ и два детских сада. Отмечается, что сейчас в котельной работают два водогрейных котла, отпуск тепла потребителям увеличивается. По данным издания, по нормам на выходе из котельной температура теплоносителя должна быть 110−115 градусов.