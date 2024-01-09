Умерла старейшая сотрудница Пермского госуниверситета Нинель Иванова

На 95-м году жизни скончалась старейшая сотрудница Пермского классического университета, кандидат географических наук Нинель Васильевна Иванова. Ранее она была доцентом кафедры социально-экономической географии и заведующей аспирантурой ПГНИУ. Она умерла 4 января. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Нинель Васильевна родилась в Казани, в семье военного. В годы Великой Отечественной войны тринадцатилетней девочкой она трудилась в эвакогоспитале и в колхозе. С отличием окончила географический факультет Казанского пединститута. С 1962 года она жила и работала в Перми.
В 1970-е и 1980-е годы Нинель Васильевна являлась ведущим сотрудником кафедры и географического факультета, работала в должности старшего преподавателя и доцента. Во время работы в ПГНИУ она разработала и вела семинар, посвященный методике преподавания географии в школе и вузе. Она является одним из авторов нескольких учебников по географии Пермской области для школьников и студентов.
Прощание с Нинель Васильевной Ивановой проходит сегодня, 9 января, с 13.10 в центре похоронно-ритуальных услуг «Статим» на улице Грачева, 12 «к».