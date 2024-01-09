Умерла старейшая сотрудница Пермского госуниверситета Нинель Иванова

В 1970-е и 1980-е годы Нинель Васильевна являлась ведущим сотрудником кафедры и географического факультета, работала в должности старшего преподавателя и доцента. Во время работы в ПГНИУ она разработала и вела семинар, посвященный методике преподавания географии в школе и вузе. Она является одним из авторов нескольких учебников по географии Пермской области для школьников и студентов.