Жителям Самары рассказали о следующих длинных каникулах

В Самарской области закончились новогодние каникулы в начале января текущего года. Местным жителям рассказали, когда ждать следующие длинные каникулы.
По информации министерства труда РФ, ближайшие длинные выходные ожидаются в конце февраля. В честь Дня защитника Отечества ожидаются длинные выходные дни с 23 по 25 февраля. Следующие выходные будут в Международный женский день с 8 по 10 марта.
Кроме того, «каникулы» для работников пятидневки ждут горожан к 1 мая. Начнутся выходные дни 28 апреля, а закончатся 1 мая 2024 года. При этом, в субботу, 27 апреля, будет рабочий день.