Новые даты концертов певца SHAMANа назвали в Новосибирске

На конец января 2024 года перенесли концерты певца SHAMANа в Новосибирске. Ранее выступления должны были состоять в декабре.
Напомним, что два концерта SHAMANа должны были пройти в Новосибирске в середине декабря 2023 года в рамках тура «Я русский». Однако выступления были отменены по техническим причинам.
Сейчас стало известно, что концерты артиста в Новосибирске пройдут 29 и 30 января. Первый концерт состоится в ЖК Железнодорожников, а второй — в Доме ученых СО РАН. На данный момент приобрести билеты на концерты уже нельзя, так как все раскуплены.
Кроме того, также концерт SHAMANа запланирован в Новосибирске 25 февраля на площадке спорткомплекса «Локомотив-Арена». На это выступление еще можно приобрести билеты, стоимость которых составляет от 2100 до 5000 рублей.