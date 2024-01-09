Новые даты концертов певца SHAMANа назвали в Новосибирске

Сейчас стало известно, что концерты артиста в Новосибирске пройдут 29 и 30 января. Первый концерт состоится в ЖК Железнодорожников, а второй — в Доме ученых СО РАН. На данный момент приобрести билеты на концерты уже нельзя, так как все раскуплены.