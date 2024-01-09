Белгидромет: радиационная обстановка в Беларуси будет постепенно улучшаться

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Из-за естественного радиоактивного распада обстановка на территории Беларуси будет постепенно улучшаться, заявил начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета Олег Дюбайло во время пресс-конференции, передает Sputnik.
Дюбайло отметил, что за 2023 год на 74 пунктах радиационного мониторинга было выполнено около 22,5 тысяч измерений. Их показатели свидетельствуют о стабильной обстановке.
Так, уровень мощности гамма-излучений, как и в предыдущие пять лет, находится в пределах нормы. Лишь пункты в Брагине и Славгороде на радиоактивно загрязненных территориях показали чуть большие значения — в среднем 0,46 и 0,18 микрозиверт в час и 0,18.
Что касается бета-активности в прошлом году, то она была ниже нормы.
Стабильной обстановка оставалась и на водных объектах.
«Радиационная обстановка на территории Беларуси будет постепенно улучшаться. Основным фактором, обуславливающим динамику положительных изменений, является естественный радиоактивный распад», — подчеркнул начальник службы радиационного мониторинга.