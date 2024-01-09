Белгидромет: радиационная обстановка в Беларуси будет постепенно улучшаться

Так, уровень мощности гамма-излучений, как и в предыдущие пять лет, находится в пределах нормы. Лишь пункты в Брагине и Славгороде на радиоактивно загрязненных территориях показали чуть большие значения — в среднем 0,46 и 0,18 микрозиверт в час и 0,18.