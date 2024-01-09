В центре Екатеринбурга пройдет массовая велогонка. Она состоится 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Яркое событие для всех велолюбителей — зимний Кубок Астон пройдет в уральской столице. Состязание включает несколько этапов, — отметили в екатеринбургской мэрии.
Первый этап состязания прошел в ноябре 2023 года. Второй же состоится 13 января. Он включается в себя круговой маршрут протяженностью 1,5 километра. Начинается и заканчивается рядом с Музеем архитектуры и дизайна в Историческом сквере.
Заезд будет доступен в двух категориях: «Спортсмены» и «Любители». Первые начнут гонку в 12:00, вторые же в 11:00. Дистанция для любителей составит шесть километров, спортсмены же преодолеют дистанцию в девять километров.