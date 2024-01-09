В Новосибирске наказали кондуктора, которая напала на пассажирку из-за неработающей банковской карты. Об этом сообщили в мэрии города.
Инцидент произошел в автобусе № 57 в конце 2023 года. Женщина попыталась оплатить проезд картой, однако с первого раза сделать это не удалось. Тогда кондуктор начала требовать наличку, а после вытолкнула пассажирку из автобуса.
— С кондукторским составом предприятия проведен инструктаж по культуре обслуживания пассажиров. Кондуктору автобуса № 57 снижен размер премии на 25%, — сообщили в администрации Новосибирска.