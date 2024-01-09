Руководить омским театром пришел режиссер сериалов

«С 2003 года активно стал ставить свои спектакли в Омске, Таре, Пятигорске. В прошлом году Сергей Волков уже работал с театром “Студия” Л. Ермолаевой, где поставил легкую комедию “На всякого мудреца довольно простоты” по пьесе Николая Островского. В 2007 году окончил курс кинорежиссера при киностудии “Амедиа”, после чего стал снимать известные сериалы, которые шли на ведущих федеральных каналах», — рассказали в городской администрации.