В Воронежской области потеплеет до +2 градусов

В четверг, 11 января, погоду в Воронежской области будет определять циклон, который принесет потепление и небольшой снег. Днем четверга в отдельных районах воздух может прогреться до +2 градусов. Об этом сообщает метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.
В областном центре температура воздуха составит 0… −2 градуса. Возможен снег. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 15−17 м/сек.
РИА «Воронеж» писало, что теплая погода не задержится в регионе надолго. Новое похолодание ожидается уже в пятницу, 12 января.
Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, в Воронежской области продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение об аномально холодной погоде будет актуально до утра среды, 10 января.