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В Воронежской области потеплеет до +2 градусов

Погоду будет определять циклон.
Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 81% 764 мм рт. ст. +4°
Дачники
Источник: Екатерина Романова

В четверг, 11 января, погоду в Воронежской области будет определять циклон, который принесет потепление и небольшой снег. Днем четверга в отдельных районах воздух может прогреться до +2 градусов. Об этом сообщает метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.

В областном центре температура воздуха составит 0… −2 градуса. Возможен снег. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 15−17 м/сек.

РИА «Воронеж» писало, что теплая погода не задержится в регионе надолго. Новое похолодание ожидается уже в пятницу, 12 января.

Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, в Воронежской области продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение об аномально холодной погоде будет актуально до утра среды, 10 января.