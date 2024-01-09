В Воронежской области потеплеет до +2 градусов

В четверг, 11 января, погоду в Воронежской области будет определять циклон, который принесет потепление и небольшой снег. Днем четверга в отдельных районах воздух может прогреться до +2 градусов. Об этом сообщает метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.