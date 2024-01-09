Противоречит Конституции: калининградец пытается через суд отменить новые тарифы на проезд

«Способ оплаты влияет на размер оплаты, исходя из его экономической составляющей, и выбор способа оплаты предоставлен пассажирам», — приводится в решении первой инстанции позиция службы по тарифам. В ведомстве пояснили, что дифференцированный тариф «позволяет вывести “из тени” все платежи на рынке городских пассажирских перевозок на транспорте и увеличить собираемость налогов с перевозчиков», а также способствует улучшению мониторинга пассажиропотока, что позволяет контролировать наиболее загруженные и самые популярные маршруты. «Кроме того, безналичная система оплаты проезда города Калининграда создана в целях обеспечения удобства оплаты проезда, унификации технологий и способов безналичной оплаты», — аргументировал представитель службы. Прокурор встал на сторону ответчика.