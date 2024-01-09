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Штормовое предупреждение до 12 января объявили в Ростовской области

Это связано с сильным гололёдом и гололёдно-изморозевым отложением.
Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 81% 763 мм рт. ст. +4°
Источник: Аргументы и факты

Со вторника по пятницу, 9—12 января на территории Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Ожидается сильный гололёд, сильное гололёдно-изморозевое отложение, а 11—12 января — гололёд, гололёдно-изморозевое отложение в сочетании с сильным ветром 15−18 метров в секунду», — пояснили в ведомстве.

Спасатели призвали дончан и гостей региона быть крайне внимательными и осторожными.

Ранее на трассах сняли ограничения в движении.

МЧС