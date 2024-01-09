Штормовое предупреждение до 12 января объявили в Ростовской области

Со вторника по пятницу,
«Ожидается сильный гололёд, сильное гололёдно-изморозевое отложение, а
Спасатели призвали дончан и гостей региона быть крайне внимательными и осторожными.
Ранее на трассах сняли ограничения в движении.
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Со вторника по пятницу,
«Ожидается сильный гололёд, сильное гололёдно-изморозевое отложение, а
Спасатели призвали дончан и гостей региона быть крайне внимательными и осторожными.
Ранее на трассах сняли ограничения в движении.