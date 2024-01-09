Аксенов рассказал, когда восстановят энергоснабжение в двух районах Крыма

Напомним, на Крымском полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. Сегодня в течение дня на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 — 1,5 метра без достижения опасных отметок. В Черноморском районе Крыма из-за непогоды возникли проблемы с электроснабжением. Там временно закрыты детские сады. Кроме того, в школах муниципалитета сокращены уроки. Локальные отключения от электроэнергии произошли в Алуште, а также Черноморском и Белогорском районах.