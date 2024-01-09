Аксенов рассказал, когда восстановят энергоснабжение в двух районах Крыма

Подачу электричества в Раздольненском и Черноморском районах Крыма планируют восстановить до конца вторника, 9 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
— Подачу электроэнергии в Раздольненском и Черноморском районах планируется восстановить до конца дня, — написал руководитель региона.
По его словам, в настоящее время на местах работают 68 бригад «Крымэнерго». Аксенов добавил, что ситуацию контролирует замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
Напомним, на Крымском полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. Сегодня в течение дня на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 — 1,5 метра без достижения опасных отметок. В Черноморском районе Крыма из-за непогоды возникли проблемы с электроснабжением. Там временно закрыты детские сады. Кроме того, в школах муниципалитета сокращены уроки. Локальные отключения от электроэнергии произошли в Алуште, а также Черноморском и Белогорском районах.