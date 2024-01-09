У Уфы появилась своя Эйфелева башня

«Миниатюра знаменитой парижской башни уже стала местной достопримечательностью и отличным объектом для фото!» — отметил Олег Котов.
Ранее «Башинформ» писал о том, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал «Арт-Квадрат» одним из своих любимых мест в городе.
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«Миниатюра знаменитой парижской башни уже стала местной достопримечательностью и отличным объектом для фото!» — отметил Олег Котов.
Ранее «Башинформ» писал о том, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал «Арт-Квадрат» одним из своих любимых мест в городе.