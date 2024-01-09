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У Уфы появилась своя Эйфелева башня

Миниатюру самого знаменитого французского объекта установили в «Арт-Квадрате», сообщил глава администрации Ленинского района Олег Котов.
Источник: соцсети

«Миниатюра знаменитой парижской башни уже стала местной достопримечательностью и отличным объектом для фото!» — отметил Олег Котов.

Ранее «Башинформ» писал о том, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал «Арт-Квадрат» одним из своих любимых мест в городе.

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