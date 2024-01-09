Стало известно, в каком месяце больше всего родилось малышей

В прошлом году в Узбекистане родились 961 962 младенца, что на 29,8 тыс. больше чем в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по статистике.
В разрезе месяцев больше всего малышей родилось в августе, меньше всего — в феврале.
В частности:
- в январе — 76 211 младенцев;
- в феврале — 64 879 младенцев;
- в марте — 73 948 младенцев;
- в апреле — 65 787 младенцев;
- в мае — 81 138 младенцев;
- в июне — 72 609 младенцев;
- в июле — 95 374 младенца;
- в августе — 97 310 младенцев;
- в сентябре — 89 629 младенцев;
- в октябре — 90 451 младенец;
- в ноябре — 80 088 младенцев;
- в декабре — 74 538 младенцев.
Ранее мы сообщали, какими именами узбекистанцы чаще всего называли своих детей в 2023 году. В лидерах уже не первый год имена Мухаммадали и Солиха.