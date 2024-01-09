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Стало известно, в каком месяце больше всего родилось малышей

В Агентстве по статистике при президенте предоставили данные о рождении детей в минувшем году.
Стало известно, в каком месяце больше всего родилось малышей
Источник: UNICEF

В прошлом году в Узбекистане родились 961 962 младенца, что на 29,8 тыс. больше чем в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по статистике.

В разрезе месяцев больше всего малышей родилось в августе, меньше всего — в феврале.

В частности:

  • в январе — 76 211 младенцев;
  • в феврале — 64 879 младенцев;
  • в марте — 73 948 младенцев;
  • в апреле — 65 787 младенцев;
  • в мае — 81 138 младенцев;
  • в июне — 72 609 младенцев;
  • в июле — 95 374 младенца;
  • в августе — 97 310 младенцев;
  • в сентябре — 89 629 младенцев;
  • в октябре — 90 451 младенец;
  • в ноябре — 80 088 младенцев;
  • в декабре — 74 538 младенцев.

Ранее мы сообщали, какими именами узбекистанцы чаще всего называли своих детей в 2023 году. В лидерах уже не первый год имена Мухаммадали и Солиха.

демография