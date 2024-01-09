Итоги Нового года-2024. Сияющая Казань, наплыв туристов и всплеск ДТП

В топ-3 страны по туризму.
В Казани было организовано порядка 180 новогодних мероприятий — елок, концертов, выступлений мимов, конкурсов и различных забав. Правда, подвела погода -сначала аномальным теплом, из-за которого на несколько дней перенесли открытие центральной елки у Центра семьи Казан, а в новогодние выходные аномальными же морозами. По ночам в некоторых районах РТ столбик термометра уверенно приближался к −35.
Несмотря на трескучие морозы, длившиеся почти все праздники в, в туристических местах было многолюдно. Столица Татарстана замкнула тройку популярных направлений для путешествий по России в январе. На Казань пришлось 4% от общего числа бронирований отелей и квартир, сообщили в мэрии города.
Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург и Москва, на второй строчке разместился Сочи, набравший 11% бронирований. Как отметили в пресс-службе сервиса по бронированию отелей и квартир «ТВИЛ», гости города остаются в столице РТ в среднем на три ночи.
Старинные стены и дрон.
В этом году праздничной иллюминации власти Казани уделили особое внимание. Кружевные арки традиционно украсили Булак, улицы Баумана и Кремлевскую. Замечательно была подсвечена серебристым светом Старо-Татарская слобода, волшебный дворец вырос на площади Тысячелетия.
Приз зрительских симпатий наверняка завоевал бы декор парка Горького с его елочкой в виде шишки и гигантской ажурной подарочной упаковкой с бантом. Не подкачала и центральная елка с большим световым шатром и светодинамическими картинками.
А номер один в нашем рейтинге — это, как и в прошлом году, декор двора Присутственных мест Кремля. Залитая расплавленным золотом елка, утопающая в огнях и пушистых натуральных елках стильная торговая улочка в обрамлении старинных белоснежных башен и древних стен с таинственными туннелями — вау-эффект не только для детей, но и для взрослых.
Постарались и в организации новогодних городков в районах Казани. Дед Мороз и Снегурочка встречали ребят и их родителей у завода КМПО в Авиастроительном районе, приглашая на полюбившиеся длинные ледяные горки.
В учреждениях культуры отшумели новогодние представления. Например, Театр на Булаке порадовал музыкальным спектаклем о Незнайке и его друзьях в кибер-городке. Полноправным участником преставления в ДК химиков оказался настоящий дрон.
После постановки Дед Мороз и все-все-все вышли к детворе в фойе, чтобы потанцевать с гостями вокруг елки. «Сказ о том, как кот на Новый год счастье принёс» показали в Казанском цирке. Детей и взрослых развлекали жонглеры, воздушные гимнасты, атлеты и акробаты, а еще Жар-Птица, Царь, Любава, Метелица и другие герои русских народных сказок. Создали программу группа московских постановщиков Юлия Кашкина, Ольга Полторак и Евгений Шевцов, год назад они поставили в Казанском цирке сказку «Морозко».
Праздники в Казани были отмечены и целом спектром благотворительных мероприятий. Провели елку для замещающих семей, а 8 января организация «Мамы Казани» бесплатно пригласила детей и их приемных родителей в КЦ «Московский» на балет «Щелкунчик».
Архиерейская елка.
Произведениями искусства изо льда встретил гостей Раифский монастырь под Казанью. Уже не первый год у его стен в это время проводится Фестиваль ледовых и снежных скульптур’Лед и свет". Символы Рождества, ангелы, пушистые коты удивляют изяществом и точностью исполнения.
Праздник омрачила только многокилометровая пробка на въезде в Раифу, образовавшаяся 7 января. Люди были вынуждены бросать авто и около часа добираться пешком.
Причина ажиотажа объяснима — в этот день сюда приехали любители путешествий со всей России. С 1 по 7 января в Раифском монастыре побывали свыше 100 тысяч туристов, отчитались в исполкоме Казани. К слову, ледовые фигуры в Раифском монастыре можно посмотреть до 14 января (0+).
Казанской епархии Рождество отметили праздничными богослужениями, а в Татарском театре кукол «Экият» состоялась Рождественская архиерейская ёлка. Как отмечают в митрополии, на праздник были приглашены воспитанники воскресных школ Казанской епархии, маленькие прихожане татарстанских храмов, дети из многодетных семей, дети участников СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие посетил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Стрелял в землю.
Не обошлось и без происшествий. В Казани полиция отдела «Вишневский» провела проверку после стрельбы на парковке возле ТЦ «Корстон». 7 января рано утром.
мужчина стрелял в землю, чтобы, как говорят, урезонить другого участника конфликта. Мужчины не поделили что-то на парковке. Установлено, что стрелявший применил оформленное на него травматическое оружие.
Неспокойно было правоохранителям и по другой причине. В новогодние праздники в Телеграме появился канал, содержащий угрозы в адрес школ, торговых центров и других публичных мест Казани. Как рассказали в пресс-службе исполкома, после оперативной проверки стало ясно, что информация, распространявшаяся через канал, ложная. Аналогичные фейковые аккаунты были обнаружены в нескольких других регионах и городах. Их авторы, по предварительным данным, находятся за пределами страны.
8 января с улицы Чишмяле в Казани в ожоговой центр РКБ привезли повара одной из школ. По предварительным данным, она выносила на улицу остудить кастрюлю с приготовленной пищей и обожглась. 37-летняя женщина с ожогами 1−2 степени находится на больничной койке, сообщили в РКБ Татарстана.
Житель Челнов в Производственном проезде чистил крышу своего большегруза, поскользнулся и упал с фургона, сломав ногу. Никого рядом не оказалось, и он 40 минут ждал неотложку в снегу при минус 20.
«Безопасность в ваших руках тоже».
В январские праздничные выходные каждый год наблюдается всплеск ДТП, в том числе со смертельным исходом.
3 января раис РТ Рустам Минниханов обратился к татарстанцам в связи со снегопадами, гололедицей и сильными морозами:
Трагично, но погибшим в ДТП оказался ребенок — 6-летняя девочка, пассажирка Toyota Camry. Автомобиль, в котором она находилась, выехал на встречную полосу на трассе Казань — Ульяновск и столкнулся с Toyota Corolla.
В аварии получили травмы два пассажира автомобиля Camry и водитель Corolla, сообщают в прокуратуре РТ.
Сводку ДТП с погибшими продолжило происшествие 7 января в Бавлинском районе РТ. По предварительным данным, кроссовер Hyundai Creta под управлением 56-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями ВАЗ-2110 и Lada Kalina.В результате аварии 5 человек получили травмы, их доставили в Бугульминскую ЦРБ. Водитель кроссовера не пострадал. Пассажирка «Лады», 49-летняя женщина, скончалась на месте.
По наблюдениям казанцев, много аварий было также в черте города.
С 25 декабря 2023 года по 08 января 2024 года в РТ был установлен особый противопожарный режим. В ГУ МЧС РФ по РТ не раз обращались к гражданам. «В морозную погоду особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности и не курить в постели. Не следует перегружать электросеть, пользоваться поврежденной электропроводкой, надо быть осторожными при использовании электрообогревателей. Нельзя оставлять без присмотра включенные бытовые приборы (даже зарядку для телефона), газовое оборудование и отопительные печи, — пояняют в ГУ МЧС. — Важно не оставлять детей без присмотра, обучить их основам безопасности, при пожаре не прятаться, а пытаться бежать».
Однако вечером 8 января не удалось предотвратить пожар в селе Черемшан. К несчастью, 7-летняя девочка умерла по пути в больницу. Ее маму в тяжелом состоянии госпитализировали.
Но опасность получилось отвести от хозяина загоревшейся квартиры 7 января в Челнах — он с балкона просил о помощи. Пострадавшего эвакуировали через горящую квартиру пожарные- с помощью маски спасаемого на сжатом воздухе.
Отделались испугом жители пятиэтажки на ул. Максимова с столице РТ, где произошел хлопок газо-воздушной смеси: площадь горения составила 0,5 кв. м. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
КСТАТИ.
Игры с малышом могут оказаться смертельными — в этом убедились семейная пара из Зеленодольска. Предположительно от травм и последовавшего кровоизлияния погиб 4-месячный младенец, которого, по словам взрослых, подбрасывали вверх. Многодетная мать работает поваром. Еще до происшествия одного ребенка у нее забрали из-за неподходящих условий жилья, одного забрали родственники, третьего она сама сдала в детдом. Об инциденте стало известно в новогодние праздники, однако гибель малыша произошла еще в декабре.
Следователи расследуют уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Глава следкома России взял дело на особый контроль.