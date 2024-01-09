Итоги Нового года-2024. Сияющая Казань, наплыв туристов и всплеск ДТП

С 25 декабря 2023 года по 08 января 2024 года в РТ был установлен особый противопожарный режим. В ГУ МЧС РФ по РТ не раз обращались к гражданам. «В морозную погоду особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности и не курить в постели. Не следует перегружать электросеть, пользоваться поврежденной электропроводкой, надо быть осторожными при использовании электрообогревателей. Нельзя оставлять без присмотра включенные бытовые приборы (даже зарядку для телефона), газовое оборудование и отопительные печи, — пояняют в ГУ МЧС. — Важно не оставлять детей без присмотра, обучить их основам безопасности, при пожаре не прятаться, а пытаться бежать».