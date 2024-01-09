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Врачи Кубани провели очень редкую операцию беременной женщине

В ЮФО транскатетерное протезирование у пациентки, вынашивающей ребенка, было проведено впервые.

Врачи Научно-исследовательского института Краевой клинической больницы № 1 в Краснодаре заменили сердечный клапан женщине на 20 неделе беременности. Биологический протез аортального клапана сердца пациентки потребовал срочной перестановки. Подобные операции у беременных женщин проводятся крайне редко из-за возможных осложнений.

Ведущие специалисты института проели консилиум и приняли решение выполнить транскатетерное протезирование аортального клапана под рентгенологическим контролем через бедренную артерию, без разрезов и искусственного кровообращения.

Такой вид протезирования снижает травматичность и переносится пациентами легче.

— Перед нами стояла задача спасти сразу две жизни: беременной женщины и плода, — объяснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Алексей Федорченко.

Операция прошла успешно. Интраоперационное УЗИ сердца подтвердило, что новый протез функционирует отлично. На показатели жизнедеятельности плода протезирование негативного влияния не оказало.

В южном федеральном округе такую операцию выполнили впервые.

медицина