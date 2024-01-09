Врачи Кубани провели очень редкую операцию беременной женщине

Врачи Научно-исследовательского института Краевой клинической больницы № 1 в Краснодаре заменили сердечный клапан женщине на 20 неделе беременности. Биологический протез аортального клапана сердца пациентки потребовал срочной перестановки. Подобные операции у беременных женщин проводятся крайне редко из-за возможных осложнений.
Ведущие специалисты института проели консилиум и приняли решение выполнить транскатетерное протезирование аортального клапана под рентгенологическим контролем через бедренную артерию, без разрезов и искусственного кровообращения.
Такой вид протезирования снижает травматичность и переносится пациентами легче.
— Перед нами стояла задача спасти сразу две жизни: беременной женщины и плода, — объяснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Алексей Федорченко.
Операция прошла успешно. Интраоперационное УЗИ сердца подтвердило, что новый протез функционирует отлично. На показатели жизнедеятельности плода протезирование негативного влияния не оказало.
В южном федеральном округе такую операцию выполнили впервые.