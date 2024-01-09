Последствия метели в Молдове: три трассы перекрыты, 29 населенных пунктов без света

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Из-за сильного ветра движение на трех региональных дорогах Кантемирского и Тараклийского районов остается перекрытым, сообщают власти Молдовы.
Дорожные службы ведут работы по устранению гололедицы, задействована 371 единица спецтехники и 340 дорожных рабочих. Трассы обработаны технической солью (до настоящего времени израсходовано 3977,5 тонн), противоскользящим материалом (878,5 тонн), рабочими также израсходовано 424,7 тонны материала.
«По данным RED Nord, 5522 потребителя из 23 населенных пунктов в Резинском, Флорештском, Унгенском и Фалештском районах по-прежнему остаются без электричества», — отмечается в сообщении правительства.
В Резине и Флорештах ремонт поврежденных участков запланирован в течение дня 9 января, работы возобновятся одновременно с уборкой снега, поскольку на участках сети имеются множественные разрывы проводов, однако доступ к ЛЭП затруднен.
В зоне деятельности Premier Energy Distribution (компания снабжает энергоносителем центр и юг страны) остаются частично обесточенныими шесть населенных пунктов и около 2363 потребителей в Оргеевском и Криулянском районах.
Компании-поставщики теплоэнергии «Термоэлектрика» и CET Nord сообщили о стабильной работе энергоблоков, без нарушений нормальных показателей. Инфраструктура транспортировки и распределения природного газа работает в стабильном режиме, уточнили власти.
В Приднестровье, по сообщению местных властей, без электроснабжения находится 429 абонентов в сёлах Григориопольского и Дубоссарского районов. Движение автотранспорта по дорогам Приднестровья и трассам международного значения осуществляется бесперебойно, уточнил источник.
За последние сутки в Молдове зафиксирована температура до −18 градусов Цельсия, количество осадков достигло 32 л/м2. При этом толщина слоя снега на отдельных участках достигала 26 см. Госгидрометслужба прогнозирует на 9 января погоду, без осадков. На дорогах гололедица, температура воздуха будет колебаться в пределах от −5 до −10 градусов Цельсия.