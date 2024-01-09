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Последствия метели в Молдове: три трассы перекрыты, 29 населенных пунктов без света

Власти Молдовы представили очередные данные о состоянии дорог, электро-и теплосетей в республике.
Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 81% 763 мм рт. ст. +4°
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Из-за сильного ветра движение на трех региональных дорогах Кантемирского и Тараклийского районов остается перекрытым, сообщают власти Молдовы.

Дорожные службы ведут работы по устранению гололедицы, задействована 371 единица спецтехники и 340 дорожных рабочих. Трассы обработаны технической солью (до настоящего времени израсходовано 3977,5 тонн), противоскользящим материалом (878,5 тонн), рабочими также израсходовано 424,7 тонны материала.

Утром 9 января 7885 потребителей в 29 населенных пунктах по-прежнему были отключены от электросети. Ночью непрекращавшаяся метель вызвала новые аварии в сети, что привело к отключению других потребителей в Унгенском и Фалештскомь районах, однако значительная часть из них была повторно подключена.

«По данным RED Nord, 5522 потребителя из 23 населенных пунктов в Резинском, Флорештском, Унгенском и Фалештском районах по-прежнему остаются без электричества», — отмечается в сообщении правительства.

В Резине и Флорештах ремонт поврежденных участков запланирован в течение дня 9 января, работы возобновятся одновременно с уборкой снега, поскольку на участках сети имеются множественные разрывы проводов, однако доступ к ЛЭП затруднен.

В зоне деятельности Premier Energy Distribution (компания снабжает энергоносителем центр и юг страны) остаются частично обесточенныими шесть населенных пунктов и около 2363 потребителей в Оргеевском и Криулянском районах.

Компании-поставщики теплоэнергии «Термоэлектрика» и CET Nord сообщили о стабильной работе энергоблоков, без нарушений нормальных показателей. Инфраструктура транспортировки и распределения природного газа работает в стабильном режиме, уточнили власти.

В Приднестровье, по сообщению местных властей, без электроснабжения находится 429 абонентов в сёлах Григориопольского и Дубоссарского районов. Движение автотранспорта по дорогам Приднестровья и трассам международного значения осуществляется бесперебойно, уточнил источник.

За последние сутки в Молдове зафиксирована температура до −18 градусов Цельсия, количество осадков достигло 32 л/м2. При этом толщина слоя снега на отдельных участках достигала 26 см. Госгидрометслужба прогнозирует на 9 января погоду, без осадков. На дорогах гололедица, температура воздуха будет колебаться в пределах от −5 до −10 градусов Цельсия.