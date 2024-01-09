Последствия метели в Молдове: три трассы перекрыты, 29 населенных пунктов без света

Дорожные службы ведут работы по устранению гололедицы, задействована 371 единица спецтехники и 340 дорожных рабочих. Трассы обработаны технической солью (до настоящего времени израсходовано 3977,5 тонн), противоскользящим материалом (878,5 тонн), рабочими также израсходовано 424,7 тонны материала.

Утром 9 января 7885 потребителей в 29 населенных пунктах по-прежнему были отключены от электросети. Ночью непрекращавшаяся метель вызвала новые аварии в сети, что привело к отключению других потребителей в Унгенском и Фалештскомь районах, однако значительная часть из них была повторно подключена.