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Южноуральцам напомнили, когда наступят следующие длинные выходные

Новогодние каникулы закончились, но печалиться не стоит, ведь впереди ещё много праздников, благодаря которым рабочие недели будут сокращёнными. Рассказываем, когда южноуральцам ждать ближайшие длинные выходные.
Источник: Pchela.News

Вновь расслабиться во время трёхдневных выходных жители Южного Урала и всей страны смогут в честь Дня защитника Отечества. Согласно производственному календарю 2024 года, выходные растянутся с 23 вплоть до 25 февраля.

А 8 Марта в нашей стране отметят Международный женский день, поэтому забыть о работе и учёбе можно будет с 8 по 10 марта. Следующие длинные выходные продлятся с 28 апреля по 1 мая, а затем — с 9 по 12 мая.

Январские праздники закончились, поэтому самое время настроиться на прежний режим и привести себя в порядок.

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