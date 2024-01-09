Южноуральцам напомнили, когда наступят следующие длинные выходные

Вновь расслабиться во время трёхдневных выходных жители Южного Урала и всей страны смогут в честь Дня защитника Отечества. Согласно производственному календарю 2024 года, выходные растянутся с 23 вплоть до 25 февраля.
А 8 Марта в нашей стране отметят Международный женский день, поэтому забыть о работе и учёбе можно будет с 8 по 10 марта. Следующие длинные выходные продлятся с 28 апреля по 1 мая, а затем — с 9 по 12 мая.
Январские праздники закончились, поэтому самое время настроиться на прежний режим и привести себя в порядок.