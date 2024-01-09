Солдатский «общак». Что известно о найденном в Азове кладе времён Петра I?

Различные археологические находки в Азове обнаруживаются регулярно — уже банальными стали истории, когда местные жители находят у себя в огороде кусок древней амфоры. Всё-таки Азов находится на месте стоявщего здесь города Азак, через который шёл шёлковый путь. Да и различные предметы периода правления Романовых находили неоднократно. Но, как рассказал Rostov.aif.ru заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский клад был обнаружен только второй раз. В первом случае работы археологи вели в жилом помещении, шесть найденных монет принадлежали человеку, который умер от какой-то заразной болезни — его похоронили, не обыскав. Находка, как и нынешняя, относилась к периоду правления Анны Иоанновны.