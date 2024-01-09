Солдатский «общак». Что известно о найденном в Азове кладе времён Петра I?

Археологи Азовского музея-заповедника во время работ обнаружили серебряные монеты времён Петра I. Как была сделана находка, как определили возраст и когда посетители смогут увидеть монеты, выяснил Rostov.aif.ru.
Второй клад.
Различные археологические находки в Азове обнаруживаются регулярно — уже банальными стали истории, когда местные жители находят у себя в огороде кусок древней амфоры. Всё-таки Азов находится на месте стоявщего здесь города Азак, через который шёл шёлковый путь. Да и различные предметы периода правления Романовых находили неоднократно. Но, как рассказал Rostov.aif.ru заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский клад был обнаружен только второй раз. В первом случае работы археологи вели в жилом помещении, шесть найденных монет принадлежали человеку, который умер от какой-то заразной болезни — его похоронили, не обыскав. Находка, как и нынешняя, относилась к периоду правления Анны Иоанновны.
Теперь же, в 2023 году, раскопки велись на месте исторического частного дома.
«В границы раскопа попала часть земляночного жилища, а также часть печи во времянке, солдатском лагере. — пояснил Андрей Масловский. — Когда зачищали полы рядом с печкой, перевернули фрагмент керамики и обнаружили 24 серебрянные монеты».
По керамике специалисты установили, что найденное относится к XVIII веку, а конкретно — к 1738 году, походу русской армии времён Анны Иоанновны в русско-турецкой войне.
Сами монеты были отчеканены в период с 1694 по 1717 год, то есть во времена правления Петра I. Они назывались «чешуйками», поскольку были тонкими, весили меньше грамма, а форма у них была овальной. Вскоре предлагалось их заменить и власти даже объявляли сбор, но жители ещё несколько десятилетий продолжали их использовать.
Покажут публике.
Андрей Масловский говорит, что, скорее всего, найденный клад — это «солдатский общак».
«Им выдавались деньги, кроме того, сами военные скидывались для закупки продуктов, — пояснил эксперт. — Ответственный за общак и другие, кто знал о его местонахождении, умерли, так клад и достался археологам».
Посетители Азовского музея-заповедника смогут увидеть найденное, но нескоро.
«Этот клад открывает ещё одну страницу из истории Азова. Но экспонирование драгметаллов предполагает использование витрин с сигнализацией, — пояснил Андрей Масловский. — Поэтому на выставке сделать это не разрешит охрана, однако, поскольку такие витрины у нас всё-таки есть, через несколько месяцев монеты смогут увидеть посетители».
Нумизматы оценивают такую серебряную монету в среднем состоянии сохранности в сумму от 10 000 до 30 000 рублей. Хотя она и самая меньшая по номиналу монета Петра І, она привлекает внимание коллекционеров своим историческим значением и уникальностью.