Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в СВО

34-летний Алексей Петров и 32-летний Денис Татаринов получили смертельные ранения, когда выполняли свои боевые задания.
Обоих мужчин похоронили в Чертковском районе в конце декабря. И Денис и Алексей были уроженцами села Алексеево-Лозовское.
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34-летний Алексей Петров и 32-летний Денис Татаринов получили смертельные ранения, когда выполняли свои боевые задания.
Обоих мужчин похоронили в Чертковском районе в конце декабря. И Денис и Алексей были уроженцами села Алексеево-Лозовское.