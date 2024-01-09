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Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в СВО

Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в ходе проведения спецоперации на территории Украины.

34-летний Алексей Петров и 32-летний Денис Татаринов получили смертельные ранения, когда выполняли свои боевые задания.

Обоих мужчин похоронили в Чертковском районе в конце декабря. И Денис и Алексей были уроженцами села Алексеево-Лозовское.