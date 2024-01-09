Появились подробности ремонта Стригинского моста

Ремонт Стригинского моста в Нижегородской области завершится в 2024 году. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.
Изначально планировалось отремонтировать проезжую часть в 2023 году, а в 2024 — приступить к обновлению подмостового пространства.
Дорогу на мосту подрядчик «Евротранстрой» привел в порядок в ноябре прошлого года. Теперь ему необходимо заменить деформационные швы, но для этого требуется время. Только после этих работ можно будет запустить полноценное движение по мосту.
Однако поставка новых деформационных швов задержалась: их привезли лишь в конце декабря. Подрядная компания уже начала их монтировать.
Напомним, ремонт четырехполосного моста через Оку на 413‑м км федеральной трассы М‑7 «Волга» стартовал в марте 2023 года. Из-за этого на автодороге ввели ограничения: там оставили лишь по одной полосе в каждую сторону и установили максимальную скорость движения в 50 км/ч. В планах подрядчика было уложить два слоя асфальта на поверхности площадью 27,3 тысячи кв. метров, обустроить новую систему водоотведения, привести в порядок пешеходные зоны и лестничные сходы, линии освещения, установить новое ограждение и заменить судовую сигнализацию.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что дороги в двух районах Нижегородской области отремонтируют за 1,3 млрд рублей.