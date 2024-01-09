Появились подробности ремонта Стригинского моста

Напомним, ремонт четырехполосного моста через Оку на 413‑м км федеральной трассы М‑7 «Волга» стартовал в марте 2023 года. Из-за этого на автодороге ввели ограничения: там оставили лишь по одной полосе в каждую сторону и установили максимальную скорость движения в 50 км/ч. В планах подрядчика было уложить два слоя асфальта на поверхности площадью 27,3 тысячи кв. метров, обустроить новую систему водоотведения, привести в порядок пешеходные зоны и лестничные сходы, линии освещения, установить новое ограждение и заменить судовую сигнализацию.