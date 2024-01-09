На 11 градусов ниже нормы: Синоптики рассказали, когда аномальные морозы уйдут из Нижнего Новгорода

Прогнозы синоптиков с каждым днем становятся все более пугающими — аномальные морозы сохранятся в Нижегородской области до 13 января. В регионе уже объявлено экстренное предупреждение, ведь в ближайшие дни температура воздуха будет на 7−11 градусов ниже климатической нормы.
— В последующие дни мороза до −30 градусов мы не ждём, но температуры в −20, −25 градусов тоже низкие и мы это ощутим, тем более ощущение дискомфорта будет вносить порывистый ветер, — рассказала журналисту «КП — Нижний Новгород» пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. — Некоторым может показаться, что такие температуры это пустяки, но, на самом деле, такое отклонение от нормы более существенно для человека.
По словам синоптика, такие морозы в Нижегородскую область принесли мощные арктические антициклоны. Также холодам потворствуют северо-восточные ветры, которые формируются в тыловых частях циклонов, смещающихся по южной части европейской территории России.
— По предварительным данным, потепление придёт после воскресенья, то есть после старого Нового года. Ночь ещё будет морозная, но потом все-таки должен быть перелом, но утверждать заранее ничего не буду. Это я говорю чисто субъективно, а как будет на самом деле, это мы посмотрим, — уточнила Ольга Мокеева.
Напомним, что в разгар новогодних каникул и праздников в Нижнем Новгороде и области резко похолодало, а сам температурный перепад местные ощутили очень остро. Если ещё в конце декабря 2023 года на улице моросил дождь и столбики термометров показывали от 0 до +2 градусов, то уже с 1 января 2024 года на улице установилась аномально холодная погода. Так, в один миг температура воздуха опустилась до −20 градусов и затем продолжала падать. Такой резкий перепад температур привёл к тому, что улицы опустели, а на холод решались выходить только самые отчаянные.
— Такую неустойчивую погоду нам приносят циклоны, ведь в передней части у них активный вынос ветров с теплых морей, а в тыл устремляется скандинавский воздух. Отсюда и возникают подобные контрасты, — объяснила синоптик. — За месяц столбики термометров могут от 2 до 4 раз уходить то в плюс, то в минус. Декабрь в последние годы с изменением климата стал более неустойчивым месяцем, чем май, где разброс температуры почти от −10 до +35 градусов.
По словам Ольги Мокеевой, абсолютный минимум температуры воздуха для декабря был зафиксирован в 1978 году, тогда в Нижегородской области было −40 градусов и ниже. А в начале 2000-ых в декабре наблюдалась интенсивная оттепель — термометры показывали от +6 до +8 градусов в Нижнем Новгороде.
— В настоящее время в регион сразу вторгается холодный воздух, оттесняя волны тепла к Югу. У нас сейчас диких морозов не было, в эту волну доходило лишь до −32 градусов по области. Конечно, такие температуры преимущественно наблюдались в низких местах, — объяснила синоптик. — Снега много, все это понимают, но рекордов нет, у нас были и более снежные года.