На 11 градусов ниже нормы: Синоптики рассказали, когда аномальные морозы уйдут из Нижнего Новгорода

Напомним, что в разгар новогодних каникул и праздников в Нижнем Новгороде и области резко похолодало, а сам температурный перепад местные ощутили очень остро. Если ещё в конце декабря 2023 года на улице моросил дождь и столбики термометров показывали от 0 до +2 градусов, то уже с 1 января 2024 года на улице установилась аномально холодная погода. Так, в один миг температура воздуха опустилась до −20 градусов и затем продолжала падать. Такой резкий перепад температур привёл к тому, что улицы опустели, а на холод решались выходить только самые отчаянные.