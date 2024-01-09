Основные ограничения движения в метро на юго-западе Москвы сняты

Вдоль ранее закрытых станций участка Калужской-Рижской линии убрали ограждения и восстановили парковки. В течение дня все ограничения и временные знаки полностью уберут.
Ранее сообщалось, что все работы по прокладке новой теплосети на участке между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии завершены в срок.
В Дептрансе подчеркнули, что во время ограничений старались сделать все для обеспечения максимального комфорта пассажиров — работали бесплатные автобусы КМ, для которых были организованы выделенные полосы, на станциях метро и возле них было размещено 450 элементов временной навигации для построения нового маршрута, за движением следили несколько экипажей Дорожного патруля ЦОДД, а пассажирам помогали сотрудники ЦОМП, которые подсказывали, как добраться до нужного места.
Кроме того, возле станций «Новые Черемушки» и «Октябрьская» пассажиров бесплатно угощали горячим чаем, шоколадом и печеньем.
Участок между станциями метро «Новые Черемушки» и «Октябрьская» был закрыт с 3 по 8 января.