Основные ограничения движения в метро на юго-западе Москвы сняты

В Дептрансе подчеркнули, что во время ограничений старались сделать все для обеспечения максимального комфорта пассажиров — работали бесплатные автобусы КМ, для которых были организованы выделенные полосы, на станциях метро и возле них было размещено 450 элементов временной навигации для построения нового маршрута, за движением следили несколько экипажей Дорожного патруля ЦОДД, а пассажирам помогали сотрудники ЦОМП, которые подсказывали, как добраться до нужного места.