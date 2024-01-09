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Роспотребнадзор выявил некачественную Coca-Cola в Ростовской области

Ростовская область, 9 января 2024. DON24.RU. Роспотребнадзор потребовал изъять из оборота в Ростовской области некачественный напиток Coca-Cola Classic, выпущенный в Казахстане. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
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Источник: Reuters

Нарушения выявлены в ходе проведения лабораторных исследований безалкогольного газированного напитка Coca-Cola Classic. Специалисты надзорного ведомства нашли в нем подсластители, не заявленные в составе продукта.

«Это создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напиток, не соответствующий требованиям технических регламентов, произведен ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» (Алма-Ата, Казахстан). Поставщиком продукции является ООО «Авантэк» (Москва), указано в сообщении федеральной службы.

«Учитывая вышеизложенное, при обнаружении данной продукции необходимо ее незамедлительное изъятие», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее аналогичная ситуация имела место в Краснодарском крае и Волгоградской области.

В торговых сетях Ростовской области пока не комментируют сообщения об обнаружении некачественной «Кока-колы» из Казахстана.

Роспотребнадзор