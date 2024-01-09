Роспотребнадзор выявил некачественную Coca-Cola в Ростовской области

Ростовская область, 9 января 2024. DON24.RU. Роспотребнадзор потребовал изъять из оборота в Ростовской области некачественный напиток Coca-Cola Classic, выпущенный в Казахстане. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.