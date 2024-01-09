Челябинск установил рекорд — пробки достигли 11 баллов

«2ГИС показывает пробки на основе анализа данных GPS от пользователей — считает скорость на дорогах и оценивает цвет по шкале в сравнении с обычной скоростью на этой дороге. Чем больше в городе доля дорог, движение на которых затруднено или просто отсутствует, тем выше балл. 11 баллов означают очень длинные пробки. История с 11-балльными пробками довольно редкая. А в Челябинске это случилось впервые. В конце декабря 11-бальные пробки были в Екатеринбурге. Больше 11 баллов не бывает», — прокомментировали в PR-службе 2ГИС.