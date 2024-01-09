Снег, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области 10 января

В Волгоградской области наступила настоящая зима. Трассы замело снегом, дорожные службы работают круглосуточно. В среду, 10 января, в регионе снова будет снегопад и морозы. О том, какая ожидается погода завтра, сайту volgograd.kp.ru рассказали синоптики Гидрометцентра.
— Ночью без существенных осадков. Днем снег, местами небольшой, в отдельных районах метель. На дорогах снежный накат, снежные заносы, — уточнили в волгоградском ЦГМС.
При этом в регионе будет сильный ветер. Порывы достигнут 20 метров в секунду. Ночью в северных районах ожидается ночью −15…-20º, днём −5…-10º мороза. В Волгограде синоптики прогнозируют −17…-19º ночью, днем −5…-7º.