Снег, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области 10 января

В Волгоградской области наступила настоящая зима. Трассы замело снегом, дорожные службы работают круглосуточно. В среду, 10 января, в регионе снова будет снегопад и морозы. О том, какая ожидается погода завтра, сайту volgograd.kp.ru рассказали синоптики Гидрометцентра.