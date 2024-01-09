Александр Ревва показал на фото с зимнего отдыха в Сочи своих повзрослевших дочерей

Певец Артур Пирожков, он же шоумен Александр Ревва, поделился семейным фотографиями, сделанными во время зимнего отдыха в Сочи. На них певец запечатлен вместе с дочерьми в горах на курорте, судя по геолокации на фото, семья проводила каникулы в Красной Поляне.
Детей Александра зовут Алиса и Амели. Девочек певец показывает своим подписчикам в соцсетях не так часто, поэтому со стороны видно, что они заметно повзрослели.
К слову, артист сам родом из этого города. Здесь же он познакомился и со своей супругой Анжеликой. Случилось это в сочинском ночном клубе, а спустя три года они стали мужем и женой. В 2007 году в семье появился первый ребенок — Алиса, а в 2013 году родилась еще одна девочка — Амели.
Напомним, 48-летний Александр Ревва оскандалился бегством в Испанию летом 2022 года и антироссийскими высказываниями. Спустя время артист вернулся на родину и заявил о концертном туре по России его сценического персонажа Артура Пирожкова. Но попал под волну отмен. После начала спецоперации певец и юморист практически перестал вести соцсети и не появлялся на публике.