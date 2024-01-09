Александр Ревва показал на фото с зимнего отдыха в Сочи своих повзрослевших дочерей

К слову, артист сам родом из этого города. Здесь же он познакомился и со своей супругой Анжеликой. Случилось это в сочинском ночном клубе, а спустя три года они стали мужем и женой. В 2007 году в семье появился первый ребенок — Алиса, а в 2013 году родилась еще одна девочка — Амели.