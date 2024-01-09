Радиационная обстановка в Волгоградской области не вызывает опасений

Согласно полученным автоматизированной системой данным, в декабре минувшего года радиационные параметры в Волгоградской области не превышали значений естественного радиационного фона. Показатели в конце 2023-го составили от 0,09 до 0,16 мкЗв/ч.
В результате гамма-спектрометрических измерений отдельных радионуклидов специалисты не выявили техногенную активность, сообщили в облкомприроды.
Добавим, что сейчас в Волгоградской области работает 21 автоматизированный пост системы наблюдения за радиационной обстановкой, из них 7 действуют в Волгограде, по 2 — в Волжском и Котельниково.
Специалисты ведут регулярный мониторинг радиационной обстановки в Волгоградской области. Полученную информацию эксперты направляют в «Центр управления и связи» и региональный ЦГМ. Также сведения передаются в Единую государственную автоматизированную систему наблюдения за радиационной обстановкой.