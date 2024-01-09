«На вопросы о деньгах только возмущается»: Анастасия Волочкова задолжала петербургскому ТСЖ около 400 тысяч рублей

— Нам назначили экспертизу, которая стоит почти 500 тысяч. Ждем, когда назначат другую, поэтому пока процесс приостановлен. На самом деле, она судится сама с собой, потому что не понимает, что сама тоже является членом ТСЖ. Если мы проиграем, то часть компенсации будет оплачена с ее же денег. У нас ведь нет управляющей компании, у нас маленькое товарищество, — объясняет председатель. — К ее потопу отношение имеет квартира, которая выше, а не ТСЖ. Думаю, они в сговоре просто.