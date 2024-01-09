«На вопросы о деньгах только возмущается»: Анастасия Волочкова задолжала петербургскому ТСЖ около 400 тысяч рублей

Годы идут, цифры на календаре меняются, но одно остается стабильным — долги Анастасии Волочковой за коммуналку. У известной балерины есть два десятка квартир в Астрахани, настоящие царские хоромы в центре Петербурга и дом в элитном поселке Подмосковья. Следить одновременно за всей недвижимостью оказывается непросто, поэтому у звезды то тут, то там всплывают долги. В 2024-й год, по данным ФССП, балерина вошла с долгом перед ТСЖ в 57 тысяч 195 рублей. Это долг за роскошную петербургскую квартиру.
Квартира, о которой идет речь, находится в центре Петербурга ФОТО: личная страница Анастасии Волочковой в социальных сетях.
— Это не вся сумма долга. Это только возмещение судебных издержек. Чтобы с ней судиться, нам пришлось ехать в Москву, — объяснил spb.kp.ru председатель ТСЖ. — Сам долг за коммуналку был за полгода — это больше 300 тысяч рублей. Сама она адекватно относится к погашению коммунальных платежей, это ей товарищи помощники навешали лапшу, что можно не платить. У нее их много, наверное, они таким образом оправдывают свое наличие.
Решить этот вопрос председатель пытался и лично — по телефону. Ничем хорошим дело не закончилось.
— Обычно разговор начинается хорошо, а потом я просто слушаю монолог с ее возмущениям, — вздыхает мужчина.
Впрочем, ему не привыкать. Это далеко не первое разбирательство ТСЖ с балериной. Уже больше года они судятся из-за потопа в ее квартире, требует возместить ей 3,5 миллиона ущерба. Хлынувшая с потолка вода изрядно подпортила балерине паркет, стены и украшения на стенах. Сейчас, по данным с сайта суда, дело застопорилось из-за ожидания экспертизы.
— Нам назначили экспертизу, которая стоит почти 500 тысяч. Ждем, когда назначат другую, поэтому пока процесс приостановлен. На самом деле, она судится сама с собой, потому что не понимает, что сама тоже является членом ТСЖ. Если мы проиграем, то часть компенсации будет оплачена с ее же денег. У нас ведь нет управляющей компании, у нас маленькое товарищество, — объясняет председатель. — К ее потопу отношение имеет квартира, которая выше, а не ТСЖ. Думаю, они в сговоре просто.
В своей петербургской квартире балерина почти не появляется. Последний раз ее там видели как раз после суда. Лишь изредка в квартире появляются знакомые, которые за ней следят.
— Жизнь ее, скажем так, научила. Теперь она перекрывает воду, когда уезжает, — говорит мужчина.