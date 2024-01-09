Шар комплекса «Караван Сарай» унесло ветром в Туркестане (видео)

Instagram-паблик Turkestangramm опубликовал видео, на котором шар, установленный в комплексе «Караван Сарай», скатился в канал и дальше покатился по льду. Менеджер комплекса Асхат Тулматов сообщил корреспонденту NUR.KZ, что данный шар является декоративным, а инцидент произошел в конце декабря.
«Это произошло 28 декабря. В Туркестане был сильный ветер, тогда и упал шар. В тот день из-за непогоды был нанесен значительный ущерб объектам», — пояснил он.
По его словам, ранее декоративные шары были установлены на арене для конного шоу.
«У них очень легкий вес. Его может укатить один человек. И поскольку декоративный шаг легкий, он был унесен ветром», — добавил Асхат Тулматов.
Отмечается, что шар уже вернули на место. Добавим, что по информации на сайте комплекса, в «Караван Сарай» входят два отеля, торговый центр, развлекательный центр с аттракционами, ресторанами и шоу-программами.
Напомним, ранее акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды спросили, почему построенный еще в 2020 году музей Ходжа Ахмеда Ясави все еще не готов.
«Объект был сдан в 2020 году. Строительство велось фондом “Самрук-Казына”, и безвозмездно (музей — прим.ред.) был передан акимату города Туркестан. Но когда его сдавали, был сдан без внутренней отделки. В связи с чем акиматом города были запланированы средства на заполнение внутренности этого музея, но на сегодняшний день объект еще не сдан», — заявил он.