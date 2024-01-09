Шар комплекса «Караван Сарай» унесло ветром в Туркестане (видео)

«Объект был сдан в 2020 году. Строительство велось фондом “Самрук-Казына”, и безвозмездно (музей — прим.ред.) был передан акимату города Туркестан. Но когда его сдавали, был сдан без внутренней отделки. В связи с чем акиматом города были запланированы средства на заполнение внутренности этого музея, но на сегодняшний день объект еще не сдан», — заявил он.