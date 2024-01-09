Путин позвонил девочке, которой подарил поездку на Байкал

Президент также пообщался с родителями Кристины. Спросил, все ли им понравилось и как развивается их родной город — Южно-Сахалинск. Папа Кристины Роман Син рассказал, что за последние годы есть видимые изменения, в частности, был открыт новый аэропорт. «Хорошо, слава богу, мне важно было услышать это от вас», — сказал Путин. Он пожелал всей семье всего хорошего, а Кристине — успехов в учебе и в спорте — она призер областных соревнований по спортивной аэробике.