Путин позвонил девочке, которой подарил поездку на Байкал

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с 8-летней Кристиной из Южно-Сахалинска, желание которой побывать на Байкале было исполнено в рамках акции «Елка желаний».
В преддверии Нового года Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ, где принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Президент пообещал исполнить мечты трех детей, которые пожелали попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.
Кристина отправилась в путешествие на Байкал в новогодние каникулы. Она познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Также девочка с семьей побывала в поселке Листвянка, Байкальском музее СО РАН и нерпинарии, где ей показали местных нерп.
«Кристина, добрый день. узнаешь меня?» — поинтересовался президент. Кристина ответила, что узнала. Путин поинтересовался, как ей отдыхается на Байкале. Девочка рассказала, что побывала в музее и даже погружалась на дно Байкала, но благодаря виртуальной реальности. Президент сказал, что тоже бывал в музее и погружался на дно Байкала, но в реальности. Глава государства делал это в 2009 году на глубоководном аппарате «Мир-1».
Президент также пообщался с родителями Кристины. Спросил, все ли им понравилось и как развивается их родной город — Южно-Сахалинск. Папа Кристины Роман Син рассказал, что за последние годы есть видимые изменения, в частности, был открыт новый аэропорт. «Хорошо, слава богу, мне важно было услышать это от вас», — сказал Путин. Он пожелал всей семье всего хорошего, а Кристине — успехов в учебе и в спорте — она призер областных соревнований по спортивной аэробике.
Глава государства созвонился с каждым, чье желание исполнил. С Никитой Мирошниченко из Костромской области, желание которого — побывать в Эрмитаже, глава государства поговорил 27 декабря. Также президент уже поговорил по телефону с девочкой Ксюшей, которая в рамках акции хотела попробовать себя в журналистике, спросил о ее стажировке и дал советы по поводу будущей профессии.