В Крыму ограничат посещение набережных летом 2024 года

По его словам, в регионе уже определили подрядчиков, которые займутся восстановлением набережных, поврежденных в результате «шторма века» в ноябре 2023 года. Аксенов сообщил, что на некоторых объектах работы начались. Однако, как подчеркнул глава Крыма, к началу активного курортного сезона не везде удастся полностью закончить ремонт.