В Крыму ограничат посещение набережных летом 2024 года

Во время курортного сезона в 2024 году в Крыму ограничат посещение набережных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, в регионе уже определили подрядчиков, которые займутся восстановлением набережных, поврежденных в результате «шторма века» в ноябре 2023 года. Аксенов сообщил, что на некоторых объектах работы начались. Однако, как подчеркнул глава Крыма, к началу активного курортного сезона не везде удастся полностью закончить ремонт.
— О территориях, на которых будут действовать ограничения, сообщим жителям и гостям республики своевременно, — заверил руководитель региона.
Напомним, около 495 тысяч жителей Крыма, пострадавших в результате шторма века" в ноябре 2023 года, обратились за компенсациями. 77 тысяч человек уже получили единовременную материальную помощь. Ее размер составляет 10 тысяч рублей.
Ранее в Крыму озвучили предварительную сумму ущерба от непогоды. Она составила 39,7 миллиарда рублей. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что эта сумма оценивается в 40−42 млрд рублей. Сообщалось также, что в результате шторма в регионе погибли пять человек, еще 12 получили травмы.