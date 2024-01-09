«Это случилось нечаянно»: Солист группы «Щенки» Максим Моисеев раскаялся в суде за выход на сцену в одном носке

Напомним, после инцидента музыкант пытался сбежать из страны. Из аэропорта Пулково он планировал отправиться в Екатеринбург, а оттуда уже в Казахстан. Но не получилось. В здании авиагавани Северной столицы его поймали сотрудники полиции. Теперь артиста обвиняют в мелком хулиганстве. А материалы дела уже направили в Следственный комитет, вероятно, в действиях Моисеева есть нарушения Уголовного кодекса.