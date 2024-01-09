«Это случилось нечаянно»: Солист группы «Щенки» Максим Моисеев раскаялся в суде за выход на сцену в одном носке

Солист группы «Щенки» Максим Моисеев выступил на судебном заседании и заявил, что сожалеет о случившемся. Напомним, 8 января рэпер вышел на сцену с носком на интимном месте. В какой-то момент носок упал, а исполнитель остался совсем голым. Именно об этом он сожалеет и оправдывает поступок тем, что все случилось случайно. Слова солиста приводит Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
— Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так, — сказал Моисеев на заседании.
Напомним, после инцидента музыкант пытался сбежать из страны. Из аэропорта Пулково он планировал отправиться в Екатеринбург, а оттуда уже в Казахстан. Но не получилось. В здании авиагавани Северной столицы его поймали сотрудники полиции. Теперь артиста обвиняют в мелком хулиганстве. А материалы дела уже направили в Следственный комитет, вероятно, в действиях Моисеева есть нарушения Уголовного кодекса.
Напомним, в таком же образе на нашумевшей вечеринке Насти Ивлеевой был рэпер Vacio. Возможно, солист группы «Щенки» вдохновился этой идеей для своего концерта.