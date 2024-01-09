Власти Казахстана отменили налог для иностранных туристов

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Казахстане с 9 января изменен размер туристического взноса, сообщает министерство туризма и спорта республики.
В приказе от 27 декабря ведомство указало, что ставка сбора теперь будет нулевой.
Обязательный турвзнос с иностранных гостей — bed tax — был введен в Казахстане с 1 января 2022 года. Взимать его стали только в 2023 году. Размер платежа различался в регионах и составлял от одного до пяти процентов от стоимости проживания.
За десять месяцев прошлого года бюджет республики был пополнен на 500 миллионов тенге (около 100 миллионов рублей), но власти решили отменить платеж. Он был неудобен и для бизнеса, и для иностранных гостей, рассказали в АТОР.