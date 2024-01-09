В Крыму проведут мониторинг цен на продукты до 1 февраля

До 1 февраля в Крыму планируют провести мониторинг цен на продукты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Руководитель региона встретился с министром промышленной политики Анушаваном Агаджаняном. Они обсудили актуальные вопросы и первоочередные задачи, которое стоят перед министерством.
Поручил до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары в республике.
Затем, по его словам, будет подготовлен отчет для принятия дальнейших управленческих решений.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении Анушавана Агаджаняна министром промышленной политики региона. До этого обязанности главы Минпрома Крыма исполняла Елена Элекчан. Агаджанян ранее занимал пост первого заместителя министра экономического развития РК.