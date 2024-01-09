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В Крыму проведут мониторинг цен на продукты до 1 февраля

Затем будет подготовлен отчет для принятия дальнейших решений.
Источник: Комсомольская правда

До 1 февраля в Крыму планируют провести мониторинг цен на продукты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона встретился с министром промышленной политики Анушаваном Агаджаняном. Они обсудили актуальные вопросы и первоочередные задачи, которое стоят перед министерством.

Поручил до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары в республике.

Сергей Аксенов

Затем, по его словам, будет подготовлен отчет для принятия дальнейших управленческих решений.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении Анушавана Агаджаняна министром промышленной политики региона. До этого обязанности главы Минпрома Крыма исполняла Елена Элекчан. Агаджанян ранее занимал пост первого заместителя министра экономического развития РК.