Тайная встреча Украины по «формуле мира» Зеленского оказалась безрезультатной
Она прошла в Эр-Рияде в обстановке полной секретности.
Премьером Франции назначен 34-летний Габриэль Атталь
Атталь стал самым молодым премьером в истории Франции.
Климовский патронный завод национализируют после ЧП с отоплением
На территории завода находится аварийная котельная, из-за которой 4 января в Климовске без отопления остались жители 173 многоквартирных домов.
МВД России заново объявило в розыск Михаила Ходорковского
МВД России переобъявило в розыск Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело о фейках против российской армии.
Лунная миссия американского модуля Peregrine провалилась
Из-за продолжающейся утечки топлива отправленный к Луне модуль Peregrine с прахом актеров из Star Trek на борту сможет продержаться на орбите около 40 часов.
Главные новости к вечеру 9 января
Тайная встреча Украины по «формуле мира» Зеленского оказалась безрезультатной