Главные новости к вечеру 9 января

Тайная встреча Украины по «формуле мира» Зеленского оказалась безрезультатной

Она прошла в Эр-Рияде в обстановке полной секретности.



Премьером Франции назначен 34-летний Габриэль Атталь

Атталь стал самым молодым премьером в истории Франции.



Климовский патронный завод национализируют после ЧП с отоплением

На территории завода находится аварийная котельная, из-за которой 4 января в Климовске без отопления остались жители 173 многоквартирных домов.



МВД России заново объявило в розыск Михаила Ходорковского

МВД России переобъявило в розыск Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело о фейках против российской армии.



Лунная миссия американского модуля Peregrine провалилась

Из-за продолжающейся утечки топлива отправленный к Луне модуль Peregrine с прахом актеров из Star Trek на борту сможет продержаться на орбите около 40 часов.