Отключат свет 10 января в двух районах Волгограда

Из-за плановых работ энергетиков в списки коммунальных страдальцев, в домах которых отключат электричество 10 января 2024 в Волгограде, попали дома Краснооктябрьского и Красноармейского районов. Без света и работающих электроприборов горожане останутся на весь день, сообщили в компании «Россети Юг».