Отключат свет 10 января в двух районах Волгограда

Из-за плановых работ энергетиков в списки коммунальных страдальцев, в домах которых отключат электричество 10 января 2024 в Волгограде, попали дома Краснооктябрьского и Красноармейского районов. Без света и работающих электроприборов горожане останутся на весь день, сообщили в компании «Россети Юг».
Так, в Краснооктябрьском районе Волгограда 10.01.2024 года свет отключат с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Алехина, 43/1−56, ул. Громовой, 1−27, 2−20, ул. Кошевого, 1−29, 2−30, ул. Правды, 49, ул. Связистов, 1−17, ул. Туманяна, 2, ул. Чесменская, 2−28, 32.
В Красноармейском районе отключат электричество в среду также с 9 до 17 часов. Затронут плановые работы дома на двух улицах: Палласовская, 1, 5−9, 13−17, 21, 25, 29, 31, 2−18, 22, 34, 36, ул. Саушинская, 17−37, 41.