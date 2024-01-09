Росздравнадзор: на Дону заблокировано 1555 сайтов за продажу лекарств

В Ростовской области заблокировано 1555 сайтов за незаконную продажу лекарственных препаратов. Об этом сообщает территориальное управление ведомства по региону.
Более полутора тыс. сайтов-нарушителей специалисты заблокировали в течение 2023 года. Интернет-ресурсы вели подпольную торговлю дорогостоящими препаратами для повышения потенции, а также лечения онкозаболеваний, гепатита и диабета.
Накануне Нового года нарушители активизировались. Подавляющее большинство (80%) заблокированных сайтов были нацелены на мужскую аудиторию. К приобретению предлагали «Виагру», «Левитру» и «Сиалис». Аферисты предлагали скидки и бонусы за покупки.
В ведомстве призвали не приобретать препараты на сомнительных сайтах, так как они могут быть опасны для здоровья.
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