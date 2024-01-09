В Узбекистане возьмутся за проблему избыточного веса у населения

В планах практических мероприятий стратегии на 2024−2026 годы намечено ужесточение требований и ограничения на рекламу нездоровой пищи и напитков, ориентированную на детей.
Помимо этого, планируется снизить использование не рекомендуемых продуктов в рационе учащихся образовательных учреждений. В этот перечень включат продукты питания с повышенным содержанием сахара, соли, трансжиров, вкусовых добавок и красителей.
Также Минздрав разработает комплекс рекомендаций по правильному питанию, занятиям спортом и правилам гигиены для населения с учетом их возраста, строения тела, образа жизни и предрасположенности к заболеваниям. Для этих целей будет создано мобильное приложение.
Эти меры, по мнению властей, должны помочь снизить долю населения с избыточной массой тела до 50%, долю населения с ожирением — до 23%. Обсуждение проекта документа завершено 2 января 2024 года. О его утверждении пока не сообщалось.