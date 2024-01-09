«Ералаш» потребовал взыскать 11 млн с семьи Грачевского

«В суде рассматриваются два иска ООО “Продюсерский центр “Ералаш” к Алеевой-Грачевской К. Б. и Белоцерковской Е. И. об ответственности наследников по долгам наследодателя. Истец заявил требования на сумму 11 млн рублей. Судебное заседание по данному делу назначено на 6 и 7 февраля”, — сказали в пресс-службе.

В 2011 году режиссер заключил договор займа в размере 10 млн руб. с продюсерским центром «Ералаш», пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела. Соглашение было рассчитано на десять лет, деньги выдавались под 8,5% годовых. В начале 2021 года Грачевский умер, не успев выплатить долг в полном объеме. После его смерти ответственность за оставшуюся часть перешла к наследникам, которые на сегодняшний день так ее и не возместили. Тогда «Ералаш» обратился в Мещанский суд, который постановил взыскать с Белоцерковской и Алеевой-Грачевской около 15 млн руб. Изначальное требование продюсерского центра было на 3 млн руб. больше.