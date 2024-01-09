«Ералаш» потребовал взыскать 11 млн с семьи Грачевского

«В суде рассматриваются два иска ООО “Продюсерский центр “Ералаш” к Алеевой-Грачевской К. Б. и Белоцерковской Е. И. об ответственности наследников по долгам наследодателя. Истец заявил требования на сумму 11 млн рублей. Судебное заседание по данному делу назначено на 6 и 7 февраля”, — сказали в пресс-службе.
Иск к вдове и дочери Грачевского по делу об ответственности наследников суд зарегистрировал 27 сентября 2023 года, следует из карточки дела.
В договорах Грачевского с кредитором было прописано, что в случае просрочки платежа он должен выплатить около 11 млн руб. Эту информацию подтвердил в разговоре с «РИА Новости» адвокат его наследников Евгений Бранецкий.
Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от коронавирусной инфекции в возрасте 71 года. Главным образом он был известен как художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», который основал в 1974 году. Позднее он создал одноименную киностудию. Режиссер был заслуженным деятелем искусств России, имел государственные награды, среди которых ордена Почета и Дружбы.