Отбой непогоде: Центр управления чрезвычайными ситуациями свернут

В настоящее время работы по расчистке ведутся на трех трассах в Кантемирском районе: у села Бобочика, в направлении Дойна — Костангалия, а также на трассе G135 в направлении Чадыр-Лунги. Задействовано 263 технических средства и 294 сотрудника. Использовано 830 тонн соли и 463,5 тонны противоскользящего материала.