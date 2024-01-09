Отбой непогоде: Центр управления чрезвычайными ситуациями свернут

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Центр управления чрезвычайными ситуациями, который был организован 7 января Главной инспекцией по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) для координации действий в период объявленного синоптиками «оранжевого кода» погодной опасности, 9 января завершил работу.
Как отметили в пресс-службе правительства, в центре посменно работали 73 сотрудника, они следили за ситуацией на трассах и в населенных пунктах страны, за отключениями электроэнергии, сотрудничали с комиссиями по местным чрезвычайным ситуациям.
«Всего к действиям по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций было привлечено 5068 человек и 1648 технических средств: ГИЧС — 417 человек/день, Генеральный инспекторат полиции — 2175 сотрудников, Генеральный инспекторат карабинеров — 236, Генеральный инспекторат полиции — 236 человек. Пограничная полиция — 553, Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи — 1200, Госадминистрация автодорог — 456», — уточнили в кабмине.
В настоящее время работы по расчистке ведутся на трех трассах в Кантемирском районе: у села Бобочика, в направлении Дойна — Костангалия, а также на трассе G135 в направлении Чадыр-Лунги. Задействовано 263 технических средства и 294 сотрудника. Использовано 830 тонн соли и 463,5 тонны противоскользящего материала.
В настоящее время отключены следующие линии электропередачи: ЛЭА-110 кВ «Джурджулешты — Вулканешты районная»; ЛЭА-110 кВ «Молдовеняска — Пуркары». Сохраняются некоторые увеличенные потоки электроэнергии (500−600 МВт), направляемые из Румынии в Украину.
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Частично пострадавшими остаются 14 населенных пунктов в Резинском районе, два во Флорештах, пять в Оргееве и по одному в Штефан-Водэ и Вулканештах. Инфраструктура транспортировки и распределения природного газа работает в стабильном режиме.
По данным системы 112, за время работы центра поступило 178 обращений за помощью, помощь в разблокировании транспорта понадобилась в 59 случаях. В настоящее время на дорогах страны мобилизовано 675 полицейских и 224 спецмашины.
Сотрудники Генеральной инспекции карабинеров работают в усиленном режиме. Секторы Пограничной полиции и Таможенной службы работают в обычном режиме, в соответствии со служебными планами и задачами. Пункты пропуска через государственную границу действуют штатно. Телекоммуникационные и информационные системы Пограничной полиции работают нормально, технических, программных сбоев или отсутствия связи с базами данных не зафиксировано.
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