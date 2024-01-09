Какой напиток может служить «защитой от старости» — диетолог

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во многих странах. Употребление продуктов, содержащих антиоксиданты, способствует их профилактике и продлению жизни, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова. В качестве примера она привела какао.
По ее словам, этот напиток богат антиоксидантами, а это наша защита от старости, а также от атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний.
«Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов. Поэтому можно сказать, что напиток продлевает жизнь. Кроме того, антиоксиданты и флавоноиды, содержащиеся в какао, улучшают память и внимание. Функции, которые угасают с возрастом, — способность обучаться, переносить физические нагрузки — все это теряется меньше, если мы употребляем продукты с антиоксидантами, и какао — один из них», — объяснила специалист.
Также она добавила, что в составе напитка — компоненты, полезные людям с заболеваниями печени.
«Есть данные, что вещества, содержащиеся в какао, помогают пациентам с циррозом печени. Несомненно, напиток не будет лекарством, но он может замедлить прогрессирование этого заболевания. Какао может быть вспомогательной частью комплексной терапии различных патологий, которые приводят к циррозу, например, вирусных гепатитов или неалкогольной жировой болезни печени. Еще этот напиток способствует профилактике сахарного диабета и некоторых видов онкологических заболеваний», — пояснила Залетова.
Она рекомендовала пить какао без молока и сахара два-три раза в неделю.
«Напиток, приготовленный из чистого какао-порошка, обладает максимально полезными свойствами. Он несладкий и жирноватый на вкус, в том числе за счет ненасыщенных жирных кислот в его составе. Такой какао рекомендуется пить хотя бы два-три раза в неделю, чтобы получить максимальную пользу. Но можно употреблять его и раз в неделю, чередуя с другими продуктами, содержащими антиоксиданты, например, с зеленым чаем», — уточнила врач-диетолог.
Вместе с тем, она предупредила, что какао с сахаром или сиропом, приготовленное на молоке, может негативно отразиться на весе, поэтому таким вариантом напитка лучше не злоупотреблять.