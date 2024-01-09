Какой напиток может служить «защитой от старости» — диетолог

«Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов. Поэтому можно сказать, что напиток продлевает жизнь. Кроме того, антиоксиданты и флавоноиды, содержащиеся в какао, улучшают память и внимание. Функции, которые угасают с возрастом, — способность обучаться, переносить физические нагрузки — все это теряется меньше, если мы употребляем продукты с антиоксидантами, и какао — один из них», — объяснила специалист.