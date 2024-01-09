В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко

«Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной», — сообщили агентству в среду в государственной больнице провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда, в одном из районов которой последние 14 лет проживал Войтенко.
Журналист скончался на 66 году жизни, не дожив чуть более недели до своего дня рождения.
Родные и друзья не могли связаться с Войтенко с 29 декабря. Тело российского журналиста было обнаружено 1 января, когда таиландская полиция вскрыла его квартиру по просьбе родственников, находившихся в России.