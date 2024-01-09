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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на среду

Ближайшие несколько дней в республике заметно потеплеет, однако к выходным температура снова опустится.
Сейчас в Ричмонде: +11° 10 м/с 87% 750 мм рт. ст. +12°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на среду 10 января из-за гололедицы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным белорусских синоптиков, погодные условия в стране в ближайшие сутки будут формировать малоактивные атмосферные фронты, а также теплые воздушные массы.

«Ожидается преобладание облачной погоды, ночью местами, днем — во многих районах республики пройдут небольшие осадки — снег и мокрый снег», — сказали в Белгидромете.

Там также отметили, что местами по Беларуси прогнозируются гололед и слабый туман, а на дорогах — гололедица.

Ветер в среду ожидается западного и северо-западного направлений, умеренный, ночью — порывистый.

Ночью температура воздуха составит от −1°С (на севере) до −11°С (на юге), днем — от −3 до +2°С.

В четверг в Беларуси станет еще теплее, но могут быть метели. В течение суток температура будет тоже находиться в пределах от −3 до +2°С.