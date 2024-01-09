МИНСК, 9 янв — Sputnik. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на среду 10 января из-за гололедицы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным белорусских синоптиков, погодные условия в стране в ближайшие сутки будут формировать малоактивные атмосферные фронты, а также теплые воздушные массы.
«Ожидается преобладание облачной погоды, ночью местами, днем — во многих районах республики пройдут небольшие осадки — снег и мокрый снег», — сказали в Белгидромете.
Там также отметили, что местами по Беларуси прогнозируются гололед и слабый туман, а на дорогах — гололедица.
Ветер в среду ожидается западного и северо-западного направлений, умеренный, ночью — порывистый.
Ночью температура воздуха составит от −1°С (на севере) до −11°С (на юге), днем — от −3 до +2°С.
В четверг в Беларуси станет еще теплее, но могут быть метели. В течение суток температура будет тоже находиться в пределах от −3 до +2°С.