Как избавиться от лишних килограммов после праздников: рекомендации врача

Как сбросить лишние килограммы, набранные за праздники или в зимний период, рассказал специалист по спортивной медицине Борис Поляев.
Во-первых, он рекомендует ужинать не позднее, чем за 2 часа до сна. Во-вторых — тратить больше энергии, чем потребляете. Идеальный вариант — одновременно физическую активность увеличить, а число потребляемых калорий снизить.
Также эксперт поясняет, что белок может надолго сохранить чувство сытости и не срываться на перекусы. Плюс клетчатка улучшит работу кишечника и отлично насытит. Источник клетчатки — это нешлифованные крупы, бобовые, овощи, зелень.
На выходных рекомендуется устроить разгрузочный день, только не «холодный». Лучше есть мясо с гречкой или овощами, нежирный творог.
— Рацион калорийностью не более 1500 калорий поможет организму максимально комфортно перестроиться от новогодних застолий на сбалансированное питание, — говорит Борис Поляев.