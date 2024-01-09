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Как избавиться от лишних килограммов после праздников: рекомендации врача

Как сбросить лишние килограммы, набранные за праздники или в зимний период, рассказал специалист по спортивной медицине Борис Поляев.
Источник: Комсомольская правда

Как сбросить лишние килограммы, набранные за праздники или в зимний период, рассказал специалист по спортивной медицине Борис Поляев.

Во-первых, он рекомендует ужинать не позднее, чем за 2 часа до сна. Во-вторых — тратить больше энергии, чем потребляете. Идеальный вариант — одновременно физическую активность увеличить, а число потребляемых калорий снизить.

Также эксперт поясняет, что белок может надолго сохранить чувство сытости и не срываться на перекусы. Плюс клетчатка улучшит работу кишечника и отлично насытит. Источник клетчатки — это нешлифованные крупы, бобовые, овощи, зелень.

На выходных рекомендуется устроить разгрузочный день, только не «холодный». Лучше есть мясо с гречкой или овощами, нежирный творог.

— Рацион калорийностью не более 1500 калорий поможет организму максимально комфортно перестроиться от новогодних застолий на сбалансированное питание, — говорит Борис Поляев.