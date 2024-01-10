Какой сегодня день: 10 января

Знаете ли вы, что 10 января 1883 года родился писатель Алексей Николаевич Толстой? О том, чем еще ознаменовано 10 января, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 10 января
В 1863 году в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена.
В 2001 году Wikipedia впервые вышла как часть «Нупедии». Через пять дней Wikipedia стала самостоятельным сайтом.
Кто родился 10 января
Писатель Алексей Толстой (1883−1945).
Летчик-истребитель, Герой Советского Союза Василий Зайцев (1911−1961).
Политик Леонид Кравчук (1934−2022).
Певец Род Стюарт (1945).
Актриса Валентина Теличкина (1945).
10 января в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память священномученика Никодима (Кононова), святых 20000 мучеников, святого Никанора — апостола от 70-ти.
Именины
10 января именины у Леонида, Петра, Николая, Игнатия, Аркадия, Ефима и Александра.
10 января в народном календаре
На Руси в это время начиналась свадебная пора, она длилась до Масленицы. Этот день называли еще и Домочадцевым днем — все собирались дома, занимались хозяйством, усаживались за стол. Также продолжались и святочные гулянья, люди активно ходили в гости. Обращали внимание и на погоду: если в этот день ляжет иней, то будущее лето будет дождливым.