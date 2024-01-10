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Какой сегодня день: 10 января

Этот день является десятым в григорианском календаре. До конца года остается 356 дней.
Дачники
Источник: Екатерина Романова

Знаете ли вы, что 10 января 1883 года родился писатель Алексей Николаевич Толстой? О том, чем еще ознаменовано 10 января, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 10 января

В 1863 году в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена.

В 2001 году Wikipedia впервые вышла как часть «Нупедии». Через пять дней Wikipedia стала самостоятельным сайтом.

Кто родился 10 января

Писатель Алексей Толстой (1883−1945).

Летчик-истребитель, Герой Советского Союза Василий Зайцев (1911−1961).

Политик Леонид Кравчук (1934−2022).

Певец Род Стюарт (1945).

Актриса Валентина Теличкина (1945).

10 января в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память священномученика Никодима (Кононова), святых 20000 мучеников, святого Никанора — апостола от 70-ти.

Именины

10 января именины у Леонида, Петра, Николая, Игнатия, Аркадия, Ефима и Александра.

10 января в народном календаре

На Руси в это время начиналась свадебная пора, она длилась до Масленицы. Этот день называли еще и Домочадцевым днем — все собирались дома, занимались хозяйством, усаживались за стол. Также продолжались и святочные гулянья, люди активно ходили в гости. Обращали внимание и на погоду: если в этот день ляжет иней, то будущее лето будет дождливым.