Какой сегодня день: 10 января

На Руси в это время начиналась свадебная пора, она длилась до Масленицы. Этот день называли еще и Домочадцевым днем — все собирались дома, занимались хозяйством, усаживались за стол. Также продолжались и святочные гулянья, люди активно ходили в гости. Обращали внимание и на погоду: если в этот день ляжет иней, то будущее лето будет дождливым.