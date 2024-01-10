Вирусы атакуют Молдову, на 100 коек в больнице 109 детей: Когда нужно бежать к врачу, чтобы не оказаться в реанимации с пневмонией — советы специалиста

За минувшую неделю число зарегистрированных случаев ОРВИ в столице выросло более чем на тысячу, или примерно на 30%. В Детской инфекционной клинической больнице на 100 коек приходится 109 пациентов. Вирус очень агрессивный, особенно среди детей, — сообщает t.me/aifmd, ссылаясь на заявление заместителя начальника Управления медицинской и социальной помощи муниципия Кишинёв Владимира Болокана.
За разъяснениями «КП» в Молдове обратилась к доктору медицинских наук, доценту, врачу-инфекционисту, директору Муниципальной детской клинической инфекционной больницы Людмиле Бырка.
— Ситуация с распространением вируса и увеличением числа заболевших действительно серьёзная?
— На утро 9 января в нашей больнице было уже 118 пациентов. У нас есть заболевшие ковидом, коклюшем, сезонным гриппом, ангиной, ветрянкой и другими инфекционными заболеваниями. Их число увеличилось, потому что были праздники, дети посещали различные мероприятия, а в местах массового скопления риск заражения выше. Хотя была нагрузка и во второй половине декабря.
— Мест для всех хватает?
— Мы справляемся, все детские больницы задействованы. Кроме Муниципальной детской клинической инфекционной больницы детей госпитализируют и в Муниципальную детскую клиническую больницу им. Валентина Игнатенко. Грудных детей забирает Детская городская клиническая больница № 1, новорожденных — Городская клиническая больница имени Палади, при очень сложных диагнозах в процесс лечения вовлекается Институт матери и ребёнка. Ситуация под контролем, хотя и требует интенсивной работы медицинского персонала всех уровней.
— Есть вероятность, что в феврале будет новый пик заболеваний?
— Мы не можем знать, что будет дальше. Прогнозами занимаются не инфекционисты, а эпидемиологи. Но пока нынешний год по числу заболеваний гриппом мало чем отличается от предыдущих.
— Вы сказали, что мы не можем прогнозировать будет ли рост заболеваний в последующие месяцы. А как инфекция распространялась в прошлые годы?
— Прошлые годы тоже не могут служить образцом. Каждый период разный. В прошлом году у нас уже в октябре был зафиксирован первый подтверждённый случай сезонного гриппа, в этом — в декабре. Кроме того, свои коррективы внесла пандемия, сейчас всё по-другому.
— В этом сезоне вирус более агрессивный, чем раньше?
— Нет — это миф. Грипп пока поддаётся лечению противовирусными препаратами, но кроме гриппа есть и другие сезонные болезни. Например, респираторно-синцитиальная инфекция (РС-вирус), это острое вирусное заболевание, которое поражает преимущественно нижние отделы дыхательных путей. РС-вирус может привести к бронхиолитам и пневмониям у детей разного возраста, в частности, у малышей до года.
— Можно сказать, что на организм малышей вирусы воздействуют более агрессивно, чем на взрослых?
— В семьях детям уделяют больше внимания, родители к их здоровью относятся более ответственно, чем к своему. Поэтому у детей чаще выявляются различные болезни. Взрослые очень часто переносят болезнь, как говорят, «на ногах», что очень плохо.
— При каких симптомах надо обращаться к врачу?
— Все родители должны обращать внимание на тревожные симптомы. Это высокая температура — 39−40 градусов, которая не поддаётся коррекции при применении жаропонижающих препаратов и обильного питья, сильная головная боль, рвота, повышенная сонливость, появление каких-либо высыпаний на теле, снижение диуреза и др.
— При этих симптомах надо вызывать «скорую помощь» или идти к семейному врачу?
— Лучше вызвать «скорую помощь». Идти к врачу даже при слабовыраженных симптомах не стоит. Не надо разносить инфекцию по поликлинике, ну и чужие вирусы никому не нужны. Врача можно вызвать на дом.
— Ребёнка обязательно оставят в стационаре?
— При всех медицинских учреждениях есть отделения и департаменты, где оказывается ургентная помощь, проводятся первичные обследование и диагностика. Если необходимости в госпитализации нет, вашему ребёнку назначат амбулаторное лечение, которое будет проводится под контролем семейного врача.
— Иммунитет — лучшая защита от всяких вирусов и инфекций, но его укрепление требует длительного времени. Какие профилактические меры можно принимать уже в разгаре сезона заболеваний?
— Напомню, что в октябре была вакцинация против гриппа, которая предлагалась и детям, и взрослым, страдающим хроническими заболеваниями. Сейчас же остаются только неспецифические методы защиты: мыть руки, носить маски, не находиться в близком контакте с больным человеком
— Ну и, наверное, с соплями в садик ходить не стоит…
— Конечно, при наличии температуры, насморка, кашля, ребёнка в детский сад или школу отправлять не надо.
— То есть, как и при пандемии, мы говорим об гражданской ответственности?
— Именно так. Потому что одни дети переносят грипп легко, а у других, у которых есть хронические заболевания, могут появиться осложнения. Всегда нужно думать о том, возьмёшь ли на себя ответственность за то, что заразил кого-то другого. О том, что причинил страдания чужому ребёнку.
— Говорят, что при высоких морозах вирусы и бактерии погибают. Сейчас холодно, можно ли надеяться, что больных будет меньше?
— Так однозначно говорить нельзя. Есть вирусы и бактерии, которые прекрасно выживают при низких температурах, есть инфекции, которые любят тепло. Когда начинался Ковид, была надежда, что с приходом жары, вирус будет распространяться менее интенсивно. Этого не произошло. Но гриппом и респираторными заболеваниями всё-таки, независимо от температур, зимой люди болеют чаще. Летом — разгул кишечных инфекций. Но всегда бывают исключения.
— Вирусы гуляют и никуда не денутся. Паниковать стоит?
— Зачем? Выполняйте все рекомендации врачей и будьте здоровы. А если вы или ваши дети всё-таки подхватили вирус, вовремя обращайтесь за врачебной помощью.