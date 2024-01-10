Вирусы атакуют Молдову, на 100 коек в больнице 109 детей: Когда нужно бежать к врачу, чтобы не оказаться в реанимации с пневмонией — советы специалиста

— Прошлые годы тоже не могут служить образцом. Каждый период разный. В прошлом году у нас уже в октябре был зафиксирован первый подтверждённый случай сезонного гриппа, в этом — в декабре. Кроме того, свои коррективы внесла пандемия, сейчас всё по-другому.